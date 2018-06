Whistler (dpa) - Der kanadische Popstar Justin Bieber (20) hat ein Video ins Netz gestellt, das einen feiernden Tom Hanks (57) zeigt. Der Hollywood-Star tanzt und singt in dem Clip zum 90er-Jahre-Song "This is how we do it" von R&B-Sänger Montell Jordan. Dabei trägt er eine jüdische Kippa.

Bieber hatte das Video am Sonntag bei der Hochzeit seines Managers Scooter Braun (33) im kanadischen Whistler aufgenommen. Er postete dazu mehrere Bilder von der Feier, die ihn mit schwarzen Anzug und Hut zeigen.

Zu den weiteren Gästen der Party gehörten Musikkollegen wie Ed Sheeran (23) und Carly Rae Jepsen (28), die zusammen mit Bieber ihren Hit "Call Me Maybe" sang. Der Teenieschwarm stimmte außerdem den Beatles-Song "All You Need Is Love" an.

Video mit feierndem Tom Hanks

Bild von Bieber und Sheeran