Villeneuve-d'Ascq (SID) - Titelverteidiger Christopher Froome ist auf der vierten Etappe der 101. Tour de France gestürzt. Der 29 Jahre alte Kapitän vom Team Sky kam kurz nach dem Start des 163,5 km langen Teilstücks von Le Touquet-Paris-Plage nach Villeneuve-d'Ascq im hinteren Teil des Feldes zu Fall. Zwar stieg der britische Top-Favorit auf den Gewinn des Gelben Trikots schnell wieder auf sein Rad, musste aber medizinisch betreut werden.

Froome hatte sich eine große Schürfwunde am linken Oberschenkel zugezogen, die von den Mannschaftsärzten aus dem Teamfahrzeug heraus bandagiert wurde. Ob er sich schwerer verletzt hat, war zunächst unklar. "Es sind hauptsächlich Abschürfungen, die aber sehr schmerzhaft sind. Er klagt auch über Schmerzen am Handgelenk. Es wird aber eine Weile dauern, bis wir genau wissen, was es ist", sagte Tour-Chefmediziner Florence Pommerie im französischen Fernsehen.