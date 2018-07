Pretoria (AFP) Im Prozess gegen den wegen Mordes angeklagten südafrikanischen Sprinter Oscar Pistorius sollen am 7. und 8. August die Abschlussplädoyers gehalten werden. Richterin Thokozile Masipa legte die Termine am Dienstag bei einer kurzen Anhörung in Pretoria fest. Damit billigte sie einen gemeinsamen Terminvorschlag der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.

