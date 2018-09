Istanbul (SID) - Istanbul ist 2015 Schauplatz des ersten ATP-Turniers in der Türkei. Das Sandplatzturnier der vierten und niedrigsten Kategorie (ATP 250) findet vom 27. April bis 3. Mai und damit parallel zu den BMW Open in München statt. Bislang gastierte die ATP lediglich mit Challenger-Turnieren in der Türkei.

Für die Damen-Tour richtete Istanbul derweil in den vergangenen drei Jahren das WTA-Masters aus. In der kommenden Woche lebt in der Bosporus-Metropole zudem das WTA-Turnier wieder auf, das vor der Masters-Arä der Stadt bereits von 2005 bis 2010 in Istanbul stattgefunden hatte.