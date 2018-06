Slawjansk (AFP) Bei einem Blitzbesuch in der kürzlich zurückeroberten Rebellenhochburg Slawjansk hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko die baldige Vertreibung der prorussischen Separatisten auch aus den anderen Großstädten angekündigt. Er denke, er werde sich "sehr bald" auch nach Donezk und Lugansk begeben können, sagte Poroschenko am Dienstag bei einem kurzen Auftritt auf dem Hauptplatz von Slawjansk. Der Präsident, der in einer Armeeuniform umgeben von mehreren Ministern und Leibwächtern auftrat, wurde von mehreren hundert Einwohnern begrüßt.

