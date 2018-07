Stralsund (dpa) - Erstmals seit Beginn der Aufzeichnung von Walbeobachtungen sind zwei Buckelwale gleichzeitig in der Ostsee gesichtet worden. Dass sich Buckelwale in die Ostsee verirren, sei eine Seltenheit, sagte der Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Harald Benke. "Dass zwei Tiere zusammen gesichtet wurden, hatten wir noch nie." Die Besatzung eines Zollschiffes hatte die beiden Tiere am Eingang der Flensburger Förde beobachtet. Buckelwale waren in der deutschen Ostsee schon 1766, 1978, 2003 und 2008 gesichtet worden.

