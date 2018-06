Tokio (AFP) US-Außenminister John Kerry hat nach der Präsidentenwahl in Afghanistan vor einer illegalen Machtübernahme gewarnt. Er habe Berichte über "Proteste in Afghanistan und Andeutungen über eine 'Parallelregierung' mit den größten Sorgen zur Kenntnis genommen", erklärte Kerry am Dienstag. Jeder Versuch einer unrechtmäßigen Machtübernahme werde dazu führen, dass Afghanistan von den USA und der internationalen Gemeinschaft nicht mehr finanziell und militärisch unterstützt werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.