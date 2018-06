Moskau (AFP) Das russische Außenministerium hat die Festnahme eines russischen Computerspezialisten durch die USA kritisiert. Die Vorgänge seien eine "neuerliche unfreundliche Geste" der Regierung in Washington, erklärte das Ministerium am Dienstag. Es sei "nicht das erste Mal", dass die USA "einen russischen Bürger entführen". Das US-Justizministerium hatte am Montag mitgeteilt, dass der Secret Service den Russen Roman Selesnow am Samstag wegen dem illegalen Zugriff auf Computersysteme verhaftet habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.