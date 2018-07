Washington (AFP) Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat Afghanistan zu einer zügigen Unterzeichnung des Sicherheitsabkommens mit den USA gedrängt. Kabul müsse das Abkommen vor dem Gipfel der Militärallianz Anfang September unterschreiben, verlangte Rasmussen nach einem Treffen mit US-Präsident Barack Obama am Dienstag in Washington. Sonst werde der Westen "ernste" Probleme bei der Planung einer Nachfolgemission für den Nato-Kampfeinsatz in Afghanistan haben.

