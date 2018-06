Washington (AFP) Keine zwei Wochen sind vergangen, seit in Berlin der deutsch-amerikanische Cyberdialog seine Premiere feierte. Mit dem gemütlichen Gesprächsformat über die großen Fragen des Internetzeitalters schienen Deutschland und die USA ihre Differenzen in der NSA-Spähaffäre langsam ausklingen lassen zu wollen. Doch die Enttarnung eines mutmaßlichen Doppelagenten beim Bundesnachrichtendienst (BND) hatte die Hoffnung auf neue transatlantische Harmonie erstmal zerstört. Und der zweite Spionageverdacht vom Mittwoch dürfte die Empörung in der Bundesrepublik weiter anheizen - und das Abwiegeln in Washington erschweren.

