Brüssel (AFP) Zwei Großprojekte von Porsche und BMW in Leipzig dürfen laut einem EU-Entscheid mit Steuergeldern in Millionenhöhe bezuschusst werden. Die EU-Kommission erlaubte für den Volkswagen-Konzern mit Porsche eine Regionalbeihilfe von knapp 44 Millionen Euro und für BMW eine ähnliche Finanzspritze von 17 Millionen Euro, wie die Behörde am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

