Los Angeles (dpa) - Ben Affleck (41) einmal von der unheimlichen Seite: Im ersten Trailer zum Mordthriller "Gone Girl - Das perfekte Opfer" zeigt sich der Oscar-Preisträger in der Rolle eines Ehemanns, dessen Frau (Rosamunde Pike) spurlos verschwunden ist. Er gerät unter Mordverdacht.

Er sei nun wohl der meist gehasste Mann in Amerika, wird Nick Dunne (Affleck) von einer TV-Reporterin (Sela Ward) in die Mangel genommen. David Fincher ("The Social Network") hat die gleichnamige Bestsellervorlage von Autorin Gillian Flynn verfilmt. Neil Patrick Harris, Tyler Perry und Casey Wilson spielen ebenfalls mit.

Der Thriller kommt Anfang Oktober in die deutschen Kinos. Im vorigen Jahr hatte Affleck als "Argo"-Produzent den Oscar für den besten Film gewonnen. Er führte auch Regie. Derzeit dreht er als neuer Batman-Darsteller unter der Regie von Zack Snyder den Streifen "Batman v Superman: Dawn of Justice".