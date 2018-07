Paris (AFP) Die vollbärtige Eurovision-Siegerin Conchita Wurst hat auf einer Modeschau des französischen Stardesigners Jean Paul Gaultier einen umjubelten Auftritt hingelegt. Bei der Präsentation von Gaultiers neuester Haute-Couture-Kollektion für Frauen lief der österreichische Travestie-Künstler am Mittwoch in Paris in einem langen schwarzen Tüll-Kleid über den Laufsteg. Das Publikum klatschte begeistert, und auch Gaultier war hin und weg von seinem neuen Model - er ging auf dem Laufsteg vor der Vollbart-Diva auf die Knie.

