New York (dpa) - Nach dem historischen 7:1-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien erstrahlt das Empire State Building in New York zur Feier in den deutschen Nationalfarben. "Wir leuchten heute in gold, rot und schwarz, um das Weiterkommen Deutschlands zu ehren", teilten die Betreiber des berühmten Gebäudes in Manhattan per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Normalerweise kommt diese Ehre Deutschland meist nur einmal im Jahr zu - am Tag der deutschen Einheit im Oktober.

