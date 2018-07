São Paulo (SID) - Die Fußball-Welt hat dem kürzlich verstorbenen Alfredo Di Stéfano am Mittwochabend vor dem WM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien mit einer Schweigeminute gedacht.

Im Stadion war während des Gedenkens ein Bild des ehemaligen Spielers von Real Madrid auf den Großleinwänden eingeblendet. Die Albiceleste um Kapitän Lionel Messi spielte mit Trauerflor.

Di Stéfano war der größte Fußball-Star der 50er-Jahre. Als Torjäger führte der König der Königlichen Real Madrid zwischen 1956 und 1960 zu fünf Titeln in Folge im Europapokal der Landesmeister. Di Stéfano, der in Buenos Aires geboren wurde, starb am Montagnachmittag in Madrid an den Folgen eines am Samstag erlittenen Herzinfarktes.