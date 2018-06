Wallers (SID) - Titelverteidiger Christopher Froome bleibt bei der 101. Tour de France vom Pech verfolgt. Der 29-jährige Brite vom Team Sky kam am Mittwoch nach rund 35 Kilometern des anspruchsvollen Tagesabschnittes von Ypern/Belgien nach Arenberg auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Froome war bereits am Dienstag gestürzt und hatte sich dabei neben Schürfwunden auch eine Verletzung des linken Handgelenkes zugezogen.

"Ich habe gut geschlafen. Das Handgelenk wird weh tun, aber heute wird es für alle sehr schmerzhaft", hatte Froome vor Etappenstart mit Blick auf die zu absolvierenden Kopfsteinpflaster-Passagen gesagt. Am Mittwoch fiel der Vorjahressieger lange vor Erreichen der gefährlichen Streckenabschnitte auf die rechte Seite, wurde aber von seinen Teamkollegen zurück ins Hauptfeld geführt.

Auch der deutsche Zeitfahrweltmeister Tony Martin legte sich auf den Asphalt. Der 29-Jährige vom Team Omega Pharma-Quick Step war Teil einer Fluchtgruppe und fiel nach dem Missgeschick zunächst zurück, kämpfte sich aber wieder an die Spitze. Rund 75 km vor dem Ziel erwischte es auch den dreimaligen Etappensieger Marcel Kittel, der in einer Kurve wegrutschte und sich eine Schürfwunde am linken Oberschenkel zuzog. Auch Sprint-Rivale André Greipel machte bei einem Sturz unliebsame Bekanntschaft mit der Straße.