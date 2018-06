Washington (AFP) In einem US-Labor sind Fläschchen mit Pocken-Erregern entdeckt worden. Ermittler prüften nun, wie die offenbar aus den 1950er Jahren stammenden Fläschchen mit der Aufschrift Variola in den unbenutzten Lagerraum des Labors der Lebensmittel- und Medikamentenbehörde FDA gelangt seien, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Nach den internationalen Regeln dürfen nur jeweils ein Labor in den USA und Russland die Erreger der hochgefährlichen, aber seit Jahrzehnten ausgerotteten Krankheit aufbewahren.

