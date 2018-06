San Antonio (SID) - Der fünfmalige NBA-Meister San Antonio Spurs hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Gregg Popovich verlängert. Wie die Texaner in nur zwei knappen Sätzen auf ihrer Homepage bekanntgaben, stimmte der 65-Jährige einer Vertragsverlängerung "über mehrere Jahre" zu. Weitere Inhalte der Vereinbarung und eine konkrete Laufzeit wurden nicht veröffentlicht.

"Coach Pop" trainiert die Spurs bereits seit 1996 und führte den Klub seitdem gemeinsam mit Kapitän Tim Duncan zu fünf Titeln in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Dabei wurde Popovich in der besten Liga der Welt dreimal zum Trainer des Jahres gewählt.

In der abgelaufenen Saison hatte sich der Kult-Coach, der für seinen trockenen Humor bekannt ist, mit San Antonio in der Finalserie souverän 4:1 gegen Titelverteidiger Miami Heat durchgesetzt. Am 8. Oktober tritt Popovich mit den Spurs im Rahmen der NBA Global Games in einem Testspiel vor ausverkauftem Haus erstmals in Deutschland bei Pokalsieger Alba Berlin an.