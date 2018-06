Berlin (dpa) - Bundesbauministerin Barbara Hendricks sieht in Deutschland einen Neubaubedarf von 250 000 Wohnungen im Jahr. Grund sei der verstärkte Zuzug. Die Wohnungsnot in Ballungsgebieten und Universitätsstädten nehme sehr zu, sagte Hendricks in Berlin. Dort wurde ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen gegründet. Im vergangenen Jahr seien 225 000 Wohnungen neu gebaut worden, sagte Hendricks. Da die geplante Mietpreisbremse nicht für Neubauten gelte, werde diese den Bau neuer Wohnungen nicht abwürgen.

