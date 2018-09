Shanghai (AFP) Angesichts einer dramatischen Luftverschmutzung in vielen großen Städten des Landes will China den Kauf von elektrischen und Hybrid-Autos stärker fördern. Ab September sei der Kauf eines solchen Autos von der Umsatzsteuer befreit, kündigte die Regierung am Donnerstag an. Dies gelte zunächst bis Ende 2017. Staatlichen Medien zufolge beträgt die Steuer derzeit rund zehn Prozent des Kaufpreises. Die Mehrwertsteuer-Befreiung gelte für chinesische wie für aus dem Ausland importierte Wagen, erklärte die Regierung. Eine Liste aller in Frage kommenden Modelle werde demnächst veröffentlicht.

