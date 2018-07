Brüssel (AFP) Immer mehr Studierende zieht es mit dem europäischen Austausch-Programm Erasmus in die Ferne. Rund 268.000 Hochschüler gingen mithilfe des Programms im Studienjahr 2012/2013 in ein anderes europäisches Land, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das waren gut 15.000 mehr als im Studienjahr davor. Im Schnitt waren die Erasmus-Studenten 22 Jahre alt und erhielten ein Stipendium von monatlich 272 Euro, hieß es weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.