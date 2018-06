Brüssel (AFP) Die aktuellen EU-Kommissarinnen haben den designierten Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, aufgerufen, mehr weibliche Mitglieder als bisher in das Kollegium zu berufen. Von den 28 EU-Kommissaren sollten "mindestens zehn" Frauen sein, sagte die Ressortchefin für Kultur und Bildung, Androulla Vassiliou, am Donnerstag in Brüssel. Die bisher neun Kommissarinnen seien "sehr besorgt, dass in der künftigen EU-Kommission nicht genügend Frauen vertreten sind".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.