Hannover (AFP) Der Reiseveranstalter TUI Deutschland hat angesichts der Eskalation im Nahen Osten bis Ende Juli alle Rundreisen in Israel abgesagt. Alle Urlauber mit einer Anreise bis zum 31. Juli könnten gebührenfrei umbuchen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Bis Ende des Monats besteht zudem ein Buchungsstopp für Reisen nach Israel.

