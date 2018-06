Wien (AFP) Zu den Atomverhandlungen zwischen dem Iran und der Gruppe der fünf UN-Vetomächte plus Deutschland in Wien sind am Sonntag auch die Außenminister eingeladen, um die Gespräche über ein dauerhaftes Abkommen zur Beilegung des jahrelangen Streits voranzubringen. Die Chefdiplomaten sollen sich, "sofern sie verfügbar sind", einen Eindruck vom Zwischenstand der Gespräche verschaffen, wie ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton am Donnerstagabend erklärte.

