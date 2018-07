Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin will nach Angaben eines seiner Berater am Rande des WM-Finales in Brasilien mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen. Es werde bilaterale Gespräche mit den Staatsführern geben, die bei dem Fußballspiel am Sonntag zugegen sind, sagte der außenpolitische Berater Juri Uschakow am Donnerstag in Moskau. Dies gelte dann wohl auch für Putin und die Kanzlerin. Zu den Themen äußerte sich Uschakow nicht, doch dürfte die Krise in der Ukraine das Gespräch beherrschen.

