Berlin (AFP) Das für Geheimdienstkontrolle zuständige Bundestagsgremium ist am Donnerstag zu einer Sondersitzung in Berlin zusammengekommen, um sich über die Fälle der beiden mutmaßlichen US-Spione informieren zu lassen. An der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), die hinter verschlossenen Türen in einem als abhörsicher eingestuften Raum in einem Nebengebäude des Bundestags stattfand, nahmen neben den Abgeordneten Vertreter der Bundesregierung, des Generalbundesanwalts und der deutschen Geheimdienste teil. Mitglieder des Gremiums zeigten sich vor Beginn der Sitzung verärgert über die mutmaßlichen US-Spitzelaktivitäten und verlangten Aufklärung von der Bundesregierung.

