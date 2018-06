Brüssel (AFP) Die Erlaubnis für den umstrittenen Genmais NK603 in Lebensmitteln und Tierfutter wird wahrscheinlich verlängert. Der zuständige EU-Ausschuss in Brüssel konnte sich nach Diplomatenangaben am Donnerstag weder auf ein klares Ja noch Nein zu der Verlängerung einigen - damit obliegt die Entscheidung nun der EU-Kommission, die in derartigen Fällen normalerweise die Erlaubnis erteilt.

