Luxemburg (AFP) Türken, die zu ihrem türkischen Ehepartner in Deutschland ziehen wollen, müssen nicht mehr vorher Deutsch lernen. Der Deutschtest als Voraussetzung des Ehegattenzuzugs ist nicht mit einem früheren Abkommen mit der Türkei vereinbar und erschwert die Familienzusammenführung, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Donnerstag verkündeten Urteil entschied (Az. C-138/13). Unionspolitiker reagierten unzufrieden, die Opposition lobte die Entscheidung.

