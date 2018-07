Bonn (AFP) Das Hochwasser an Donau und Elbe im vergangenen Jahr hat dem Technischen Hilfswerk (THW) den zweitgrößten Einsatz seiner Geschichte beschert - nach dem Elbehochwasser von 2002. Wegen der Überflutungen im Frühjahr 2013 waren rund 16.000 THW-Helfer im Einsatz, wie aus dem am Donnerstag in Bonn vorgestellten Jahresbericht der Organisation hervorgeht. Insgesamt leisteten die THW-Kräfte demnach im vergangenen Jahr rund 1,9 Millionen Einsatzstunden - mehr als fünfmal so viele wie 2012.

