Frankfurt/Main (AFP) Die afrikanischen Hauptstädte Luanda und N'Djamena sind einer Untersuchung zufolge für Ausländer die teuersten Städte weltweit. Die Hauptstädte Angolas und des Tschad landeten in einem am Donnerstag vom Beratungsunternehmen Mercer veröffentlichten Ranking zu den Lebenshaltungskosten für ins Ausland Entsendete auf Platz eins und zwei. An dritter Stelle kommt Hongkong, es folgen Singapur, Zürich, Genf, Tokio, Bern, Moskau und Shanghai. Teuerste deutsche Stadt ist demnach München auf Platz 55 vor Frankfurt am Main auf Platz 59.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.