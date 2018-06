Berlin (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht durch die bevorstehende Fusion der Mobilfunkunternehmen E-Plus und Telefónica in Deutschland Arbeitsplätze "in deutlichem Ausmaß" in Gefahr. Die Zusammenlegung von Service und Vertrieb dürfte zu einem "erheblichen Risiko für Arbeitsplätze und Standorte" werden, warnte Verdi am Donnerstag. Dieses Risiko werde durch die Auflagen der EU-Kommission, Netzkapazitäten abzugeben, noch verschärft, weil dies den Preisdruck am Markt und damit auch den Spardruck der Unternehmen erhöhe. Verdi sprach von einer "verfehlten Wettbewerbspolitik".

