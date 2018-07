Berlin (AFP) Nach dem Bekanntwerden eines neuen Spionageverdachts hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) von den USA Konsequenzen gefordert. Washington müsse "wieder mit uns eine gemeinsame Sicht darauf entwickeln, wie wir in Zukunft unsere Zusammenarbeit gestalten wollen", sagte von der Leyen der "Berliner Zeitung" vom Donnerstag. Seit den Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden sei "das Vertrauen erschüttert". Eine Politik, die an "langfristigen, vertrauensvollen Beziehungen interessiert" sei, habe aber auch die Verantwortung, den Geheimdiensten klarzumachen, dass nicht alles, was möglich auch "politisch vertretbar" sei, sagte die Politikerin.

