Foix (AFP) In einem Ferienlager im Südwesten Frankreichs hat ein achtjähriger Junge offenbar verunreinigtes Wasser getrunken und ist wenig später daran gestorben. Drei weitere Kinder wurden mit Magenbeschwerden in ein Krankenhaus bei Foix in den Pyrenäen eingeliefert, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Alle Kinder des Ferienlagers Chalet Saint-Bernard in dem Dörfchen Ascou brachen inzwischen ihren Urlaub ab und traten die Heimreise an.

