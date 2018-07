Berlin (dpa) - Deutschland trifft im Endspiel der Fußball-WM auf Argentinien. Das Team um Superstar Lionel Messi gewann das Halbfinale in São Paulo gegen die Niederlande mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Zehntausende Fans feierten in Argentinien den Einzug ihres Teams ins große Finale, das am Sonntag in Rio steigt. Große Enttäuschung herrschte bei den Holländern, die nun am Samstag im Spiel um Platz drei auf Gastgeber Brasilien treffen.

