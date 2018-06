Amsterdam (dpa) - Tief enttäuscht haben die Niederländer den verpassten Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Finale der Fußball-WM in Brasilien aufgenommen. Mehrere zehntausend Besucher verließen in der Nacht niedergeschlagen und ruhig die Oranje-Fußballfeste auf öffentlichen Plätzen von Groningen bis Maastricht, berichtete das niederländische Radio. "Schade" und "Es ist vorbei" twitterten enttäuschte Fans nach der 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Das Team um Bayern-Star Arjen Robben trifft jetzt im Spiel um Platz drei am Samstag auf Brasilien.

