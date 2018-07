Caracas (dpa) - Argentiniens Fußballidol Diego Armando Maradona ist vor dem WM-Endspiel am Sonntag gegen die deutsche Elf zuversichtlich. Deutschland sei nicht unmöglich, sagte Maradona in seiner TV-Sendung. Ein Übermaß an Selbstvertrauen der Deutschen nach dem 7:1-Kantersieg gegen Brasilien könne den Argentiniern eher helfen. Die Südamerikaner hatten im Halbfinale gegen die Niederlande nach Elfmeterschießen gewonnen. Die Finalpaarung gibt es schon zum dritten Mal. 1986 gewann Argentinien mit Maradona, vier Jahre später siegte die DFB-Elf von Teamchef Franz Beckenbauer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.