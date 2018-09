Rio de Janeiro (SID) - Die Planungen für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2015 in Kanada laufen auf Hochtouren. Wie der nationale OK-Chef Victor Montagliani auf einer Pressekonferenz in Rio de Janeiro berichtete, laufe die "Vorbereitung sehr gut". Für die Veranstaltung vom 6. Juni bis zum 5. Juli kommenden Jahres werden 1,5 Millionen Zuschauer erwartet. Die WM gilt auch als letzter Testlauf für eine mögliche Bewerbung Kanadas auf die Männer-Endrunde 2026.

Der zweimalige Weltmeister Deutschland ist zwar noch nicht sicher qualifiziert, an einer Teilnahme des Teams von Bundestrainerin Silvia Neid bestehen aber nur noch theoretische Zweifel. In den beiden abschließenden Duellen in Russland (13. September) und vier Tage später in Heidenheim gegen Irland kann Gastgeber 2011 nach bisher acht Siegen aus acht Spielen die Qualifikation perfekt machen.