Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht anscheinend vor der Verpflichtung von Stürmer Caiuby vom Zweitligisten FC Ingolstadt. Das berichtet der Donaukurier. "Es ist noch nichts fix, aber mein Berater steht in Verhandlungen mit dem Verein", sagte der 25-Jährige der Zeitung. Caiubuy ist noch bis 2015 an die Schanzer gebunden und dürfte rund eine Million Euro Ablöse kosten.

Der Brasilianer hat für Ingolstadt in 104 Zweitliga-Spielen 21 Tore erzielt. In der Saison 2008/09 lief er neun Mal in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg auf (ein Tor), ehe er über den MSV Duisburg nach Ingolstadt kam. Caiuby wäre nach Daniel Ginczek, Adam Hlousek (beide 1. FC Nürnberg) und Florian Klein von RB Salzburg der vierte Neuzugang beim VfB.