München (SID) - Sportvorstand Matthias Sammer von Bayern München rechnet fest mit dem vierten WM-Triumph der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ARD) gegen Argentinien. "Ich sehe gute Chancen", sagte Sammer am Donnerstag in München. Allerdings warnte er die Elf von Bundestrainer Joachim Löw: "Argentinien ist fußballerisch zu beachten, wir sollten nicht in Rückstand geraten. Wenn wir in Führung gehen, bin ich sehr gespannt, wie Argentinien mit seinem Stil dann spielen wird."

Sollte es mit dem vierten Stern für das DFB-Trikot klappen, wäre das laut Sammer "eine Bestätigung der harten Arbeit, die nach 2000 auf den Weg gebracht wurde". Sammer (46) hatte daran als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zwischen 2006 und 2012 selbst großen Anteil.

"Traurig" hat Sammer indes gemacht, dass sich Bayern-Profi Arjen Robben nicht für seine starke WM belohnen konnte. "Aber ich habe große Bewunderung dafür, was er für ein Turnier gespielt hat", sagte er.