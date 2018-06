Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Juli 2014:

28. Kalenderwoche

191. Tag des Jahres

Noch 174 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Alexander, Knud

HISTORISCHE DATEN

2013 - Das britische Verteidigungsministerium verkündet bis Herbst 2013 knapp 2000 Soldaten aus Afghanistan abzuziehen und bis Ende 2014 denn vollständigen Abzug der britischen Kampftruppen.

2012 - Zum Abschluss eines Korruptionsprozesses spricht das Jerusalemer Bezirksgericht den früheren israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert wegen Untreue schuldig.

2004 - In der Nähe der Stadt Murmansk auf der Kola-Halbinsel wird mit der Finanzhilfe der deutschen Bundesregierung der Bau eines Zwischenlagers für ausgediente Atomreaktoren aus U- Booten der russischen Marine begonnen.

1999 - In Berlin verwandeln 1,5 Millionen Raver bei der Love Parade für rund neuneinhalb Stunden den Tiergarten in die größte Open-Air-Disco der Welt.

1994 - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA wird Deutschland im Viertelfinalspiel in New York von Bulgarien mit 1:2 geschlagen und scheidet aus dem weiteren Wettbewerb aus.

1976 - Bei der bis dahin folgenschwersten Chemiekatastrophe in Europa wird das norditalienische Seveso durch eine hochgiftige Dioxinwolke verseucht.

1940 - Im Zweiten Weltkrieg beginnt Deutschland mit Luftangriffen auf die britische Südküste.

1909 - In Frankfurt am Main wird die erste Internationale Luftschifffahrt-Ausstellung eröffnet. Eine der Hauptattraktionen ist ein "Aeroplan" der Brüder Wright aus den USA.

1849 - Im Waffenstillstand zwischen Deutschland und Dänemark wird die vorläufige Trennung Schleswigs von Holstein vereinbart.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: In der Türkei ist ein Gast in einem Café im zentralanatolischen Ort Özkonak durch eine herabfallende Kuh verletzt worden. Die Kuh war über das Dach des Cafés gelaufen und eingebrochen. Der Mann bricht sich ein Bein, die Verletzungen der Kuh sind nicht bekannt.

GEBURTSTAGE

1985 - Mario Gomez (29), deutscher Fußballspieler 1959 - Janet Julian (55), amerikanische Schauspielerin ("King of New York - König zwischen Tag und Nacht")

1954 - Neil Tennant (60), britischer Musiker, Mitglied des Popduos Pet Shop Boys ("Go West")

1934 - Alfred Biolek (80), deutscher Talkmaster ("Boulevard Bio")

1895 - Carl Orff, deutscher Komponist ("Carmina Burana"), gest. 1982

TODESTAGE

2004 - Inge Meysel, deutsche Schauspielerin ("Die Unverbesserlichen"), geb. 1910

1934 - Erich Mühsam, deutscher Schriftsteller ("Die Freivermählten"), im KZ Oranienburg ermordet, geb. 1878