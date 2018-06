Hamburg (SID) - Der Franzose Christian Gaudin (47) wird Nachfolger von Martin Schwalb als Trainer des Handball-Bundesligisten HSV Hamburg. Der frühere Bundesliga-Torhüter unterschrieb beim früheren Champions-League-Sieger einen Einjahresvertrag. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Gaudin war zuletzt Nationaltrainer von Rumänien und betreute den französischen Klub Saint-Raphaël Var HB (2006 bis 2014).

"Die Bundesliga kenne ich noch sehr gut aus meiner Zeit in Magdeburg. Gegen den HSV zu spielen, war nie leicht. Ich möchte dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so bleibt", sagte Gaudin bei seiner Vertragsunterzeichnung: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die Chance erhalte, den HSV Handball mit einer guten Mischung aus international erfahrenen und jungen Spielern weiterentwickeln zu können. Ich freue mich auf die neue Saison."

Gaudin galt beim HSV zuletzt als Wunschkandidat auf den Trainerposten. Der 1,96-Hüne war als Aktiver ein erfolgreicher Torwart, hütete 247 Mal den Kasten der französischen Nationalmannschaft und gewann 1995 und 2001 den Weltmeister-Titel. In der Bundesliga spielte er für Hameln (1997 bis 1999) und den SC Magdeburg (1999 bis 2003). Gaudin spricht fließend Deutsch.

Der übergangsweise noch amtierende HSV-Geschäftsführer Holger Liekefett lobte Gaudin als einen Trainer, der "noch sehr hungrig ist. Ich bin überzeugt davon, dass er aus unseren neuen, jungen Spielern und den erfahrenen Profis eine erfolgreiche Einheit formen kann", sagte Liekefett. Zudem erhielt Rechtsaußen und Publikumsliebling Stefan Schröder einen neuen Einjahresvertrag.

Martin Schwalb, der in Hamburg noch einen Kontrakt bis 2015 besitzt, war nach übereinstimmenden Medienberichten bereits am vergangenen Donnerstag gekündigt worden. Nach einem Herzinfarkt befindet sich der 51-Jährige zurzeit im Krankenhaus. Schwalb war mit einer kurzen Unterbrechung seit 2005 Trainer der Hanseaten. Unter seiner Leitung gewann der Klub unter anderem die deutsche Meisterschaft (2011) und im vergangenen Jahr die Champions League.

