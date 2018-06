Hamburg (SID) - Martin Schwalb, ehemaliger Trainer des Handball-Bundesligisten HSV Hamburg, hat knapp eine Woche nach seinem Herzinfarkt das Hamburger Krankenhauses Heidberg verlassen. Das gab der Champions-League-Sieger von 2013 am Donnerstag bekannt. In der Klinik wurden Schwalb vier Stents eingesetzt.

"Ich bin sehr froh, dass ich gestern die erste Nacht wieder in meinem eigenen Bett und bei meiner Familie verbringen konnte. Ich möchte mich noch einmal bei den Ärzten des Heidberg Krankenhauses bedanken", so Martin Schwalb: "Ich werde nun in den nächsten Tagen mit meiner mehrwöchigen Reha beginnen. Für mich ist jetzt Ruhe und Genesung das Wichtigste."

Ebenfalls am Donnerstag hatte der HSV den Franzosen Christian Gaudin als Schwalb-Nachfolger vorgestellt.