Tokio (AFP) Begleitet von schweren Regenstürmen, Erdrutschen und Überschwemmungen hat der Taifun "Neoguri" am Donnerstag die erste der vier Hauptinseln Japans erreicht. Hunderte Häuser auf Kyushu wurden Behördenangaben zufolge unter Schlamm begraben und mehrere hunderttausend Menschen aufgefordert, sich auf Evakuierungen vorzubereiten oder Zuflucht in Schutzräumen zu suchen. Laut Wetterdienst dürfte "Neoguri" in der Nacht zum Freitag die Hauptinsel Honshu mit der Hauptstadt Tokio und dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima erreichen.

