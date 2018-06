Montréal (AFP) Torontos Skandal-Bürgermeister Rob Ford sorgt mit seinem Verhalten erneut für Schlagzeilen. Nach einem Bericht der Zeitung "Toronto Star" vom Mittwoch fiel der durch seine Drogeneskapaden auch international bekannt gewordene Politiker während eines zweimonatigen Aufenthalts in einer Entziehungsklinik durch rüpelhaftes und aggressives Benehmen auf. "Ford machte Sachen kaputt und zoffte sich mit anderen Patienten", zitierte das Blatt einen Zeugen. Der 45-Jährige war erst vor einer Woche in sein Amt zurückgekehrt und strebt im Oktober seiner Wiederwahl an.

