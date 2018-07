Tel Aviv (dpa) - Militante Palästinenser im Gazastreifen nehmen bei ihren Raketenangriffen auch den einzigen israelischen Atomreaktor ins Visier. Nach Medienberichten wurden mindestens drei Raketen in Richtung der Wüstenstadt Dimona abgefeuert, die in der Nähe des Atomkraftwerks liegt. Mindestens eine Rakete wurde demnach in der Luft abgefangen. Die Armee wollte sich dazu nicht äußern. Derweil fordert die israelische Offensive im Gazastreifen immer mehr Opfer. Die Zahl der Getöteten stieg nach palästinensischen Angaben auf 75.

