Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Robert Downey Jr. (49) und seine Frau Susan erwarten Nachwuchs. "Yo. Susan. Me. Baby. Girl. November. Scorpio?", twitterte der "Iron Man"-Star.

Demnach soll das Mädchen im November zur Welt kommen. Das seit 2005 verheiratete Paar hat einen zweijährigen Sohn namens Exton Elias. Downey ist auch Vater des 20-jährigen Indio aus einer früheren Ehe.

Der Schauspieler ist ab Oktober in dem Filmdrama "The Judge" in den deutschen Kinos zu sehen.

Robert Downey Jr. auf Twitter