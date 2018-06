Podgorica (AFP) Wimbledon-Sieger Novak Djokovic und seine schwangere Freundin Jelena Ristic haben sich am Donnerstag an der montenegrinischen Adria standesamtlich trauen lassen. Bei der Feier in einem Park nahe des "Strands der Königin" gegenüber der Halbinsel Sveti Stefan waren die Angehörigen, enge Freunde "und rund hundert Gäste" zugegen, wie aus dem Umfeld der Familien zu erfahren war. Die Hochzeit wurde streng abgeschirmt, Kameras oder Mobilfunkgeräte mit eingebauten Kameras waren Mitarbeitern auf dem Gelände nicht gestattet.

