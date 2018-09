Stockholm (AFP) Der schwedische Möbelriese Ikea schwächelt auf seinem Heimatmarkt. Der Umsatz in Schweden sei in den vergangenen beiden Geschäftsjahren 2011/2012 und 2012/2013 um ein und anderthalb Prozent gesunken, sagte der nationale Ikea-Chef Hakan Svedman am Donnerstag der schwedischen Zeitung "Dagens Industri". Im jetzt laufenden Geschäftsjahr hätten die Verkäufe aber wieder angezogen, ergänzte Svedman, ohne Zahlen zu nennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.