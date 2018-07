Székesfehérvár (SID) - Deutschlands Moderne Fünfkämpferinnen sind bei den Europameisterschaften im ungarischen Szekesfehervar geschlossen in den Endkampf eingezogen. Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Bonn), Annika Schleu, Ronja Döring (alle Berlin) und Janine Kohlmann (Potsdam) qualifizierten sich am Donnerstag für das Finale der besten 36.

Schöneborn gewann dabei ihre Qualifikationsgruppe B und brillierte besonders im Fechten, wo sie 18 ihrer 22 Duelle gewann. Schleu (14. in Gruppe A), Kohlmann (14. in Gruppe B) und Döring (15. in Gruppe A) mussten dagegen lange um ihre Qualifikation zittern.

Das Finale der Frauen ist für Samstag angesetzt. Die deutschen Männer gehen am Freitag in ihre Qualifikation.