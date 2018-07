Beirut (AFP) Nach bald dreieinhalbjährigem Blutvergießen in Syrien ist die Zahl der Bürgerkriegstoten inoffiziellen Angaben zufolge auf mehr als 170.000 gestiegen. Jedes dritte unter den rund 171.500 Opfern des seit März 2011 anhaltenden Konflikts sei ein Zivilist, darunter gut 9000 Kinder, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Die Gruppe mit Sitz in Großbritannien stützt sich auf ein weit verzweigtes Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen.

